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Минское «Динамо» проиграло ЦСКА в домашнем матче КХЛ

21 ноября 2020 18:31
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Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» проиграло ЦСКА в домашнем матче чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Таким образом, победная серия минчан прервалась на цифре 4. Впрочем, успеха в нынешней дуэли вряд ли кто-то ожидал. Ведь последний раз «зубры» были сильнее «армейцев» в сентябре 2014 года. И тем удивительнее, что именно хозяева отличились первыми.

Минское «Динамо» проиграло ЦСКА в домашнем матче КХЛ-1

В стартовом отрезке забросил Козун. К слову, он стал рекордсменом клуба – никогда ранее игрок белорусской дружины не забивал в шести матчах кряду.

Но дальше ЦСКА вспомнил, кто здесь фаворит. Во втором отрезке москвичи счет не только сравняли, но и вышли вперед. А в третьем периоде поставили жирную точку.

Минское «Динамо» проиграло ЦСКА в домашнем матче КХЛ-4

Как итог победа – 5:1.

«Зубры» продолжат домашнюю серию 24 ноября поединком с «Локомотивом».

# Хоккей # Брэндон Козун # Фотофакт

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