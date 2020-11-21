Минское «Динамо» проиграло ЦСКА в домашнем матче КХЛ

Таким образом, победная серия минчан прервалась на цифре 4. Впрочем, успеха в нынешней дуэли вряд ли кто-то ожидал. Ведь последний раз «зубры» были сильнее «армейцев» в сентябре 2014 года. И тем удивительнее, что именно хозяева отличились первыми.

В стартовом отрезке забросил Козун. К слову, он стал рекордсменом клуба – никогда ранее игрок белорусской дружины не забивал в шести матчах кряду.

Но дальше ЦСКА вспомнил, кто здесь фаворит. Во втором отрезке москвичи счет не только сравняли, но и вышли вперед. А в третьем периоде поставили жирную точку.