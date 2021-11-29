Минское «Динамо» прервало серию поражений в КХЛ. В домашнем матче «зубры» справились с «Трактором»

В домашнем матче регулярного сезона КХЛ «зубры» справились с челябинским «Трактором». Встреча началась для наших парней достаточно комфортно. Счет был открыт на 10-й минуте усилиями Никиты Пышкайло. А закрепил успех Дмитрий Коробов, забросивший вторую шайбу. Соперники пытались спастись, но смогли поразить цель только один раз. 2:1 – «Динамо» выходит из затяжного пике.

Следующую игру подопечные Крэйга Вудкрофта проведут на выезде. Соперником будет питерский СКА.