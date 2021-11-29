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Минское «Динамо» прервало серию поражений в КХЛ. В домашнем матче «зубры» справились с «Трактором»

29 ноября 2021 20:10
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» наконец-то победило, прервав серию из шести неудач кряду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» прервало серию поражений в КХЛ. В домашнем матче «зубры» справились с «Трактором»-1

В домашнем матче регулярного сезона КХЛ «зубры» справились с челябинским «Трактором». Встреча началась для наших парней достаточно комфортно. Счет был открыт на 10-й минуте усилиями Никиты Пышкайло. А закрепил успех Дмитрий Коробов, забросивший вторую шайбу. Соперники пытались спастись, но смогли поразить цель только один раз. 2:1 – «Динамо» выходит из затяжного пике.

Следующую игру подопечные Крэйга Вудкрофта проведут на выезде. Соперником будет питерский СКА.

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Дмитрий Коробов # Никита Пышкайло # Фотофакт

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