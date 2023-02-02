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Минское «Динамо» обыграло «Металлург» в домашнем матче КХЛ

02 февраля 2023 19:32
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Минское «Динамо» дома одержало красивую победу над «Металлургом» в Континентальной хоккейной лиге. Итоговый счет – 4:2 в пользу наших парней, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» обыграло «Металлург» в домашнем матче КХЛ-1

В первом периоде гости реализовали большинство и открыли счет. Сравнять «зубрам» удалось уже на старте второго. При этом у каждой команды были шансы забить еще, однако воспользоваться ими не удавалось. Поэтому после двух отрезков на табло горели 1:1. В заключительной 20-минутке обстановка накалилась. «Магнитка» сумела совершить удачный перехват и выйти вперед, однако минчане не намеревались сдаваться. И всего за несколько минут у них получилось перевернуть ход встречи и дважды огорчить «лисов». Последнюю шайбу они забросили уже в пустые ворота. Игорь Мартынов и Ник Меркли отметились по дублю. Дальше динамовцы сыграют на выезде с «Торпедо» 4 февраля.

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# Хоккей # Ник Меркли # Игорь Мартынов # Фотофакт

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