Минское «Динамо» обыграло «Металлург» в домашнем матче КХЛ

В первом периоде гости реализовали большинство и открыли счет. Сравнять «зубрам» удалось уже на старте второго. При этом у каждой команды были шансы забить еще, однако воспользоваться ими не удавалось. Поэтому после двух отрезков на табло горели 1:1. В заключительной 20-минутке обстановка накалилась. «Магнитка» сумела совершить удачный перехват и выйти вперед, однако минчане не намеревались сдаваться. И всего за несколько минут у них получилось перевернуть ход встречи и дважды огорчить «лисов». Последнюю шайбу они забросили уже в пустые ворота. Игорь Мартынов и Ник Меркли отметились по дублю. Дальше динамовцы сыграют на выезде с «Торпедо» 4 февраля.

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