Минское «Динамо» нанесло поражение «Динамо» из Москвы в поединке серии плей-офф Кубка Гагарина

Первую шайбу на домашнем льду забросил Роман Горбунов – он отличился на 6-й минуте. Во втором периоде Ник Меркли в большинстве увеличил преимущество, но гости на этом отрезке матча сумели сократить отставание. В третьей 20-минутке наша дружина вновь ушла в отрыв – дубль в свой актив записал Меркли и тем самым поставил победную точку в этом поединке. Команда Дмитрия Квартальнова одержала первую викторию в плей-офф – 3:1. Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу московского «Динамо».