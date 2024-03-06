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Минское «Динамо» нанесло поражение «Динамо» из Москвы в поединке серии плей-офф Кубка Гагарина

06 марта 2024 19:23
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Хоккеисты минского «Динамо» провели третий поединок 1/8 финала серии плей-офф Кубка Гагарина. Наша команда одолела со счетом 3:1 одноклубников из Москвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» нанесло поражение «Динамо» из Москвы в поединке серии плей-офф Кубка Гагарина-1

Первую шайбу на домашнем льду забросил Роман Горбунов – он отличился на 6-й минуте. Во втором периоде Ник Меркли в большинстве увеличил преимущество, но гости на этом отрезке матча сумели сократить отставание. В третьей 20-минутке наша дружина вновь ушла в отрыв – дубль в свой актив записал Меркли и тем самым поставил победную точку в этом поединке. Команда Дмитрия Квартальнова одержала первую викторию в плей-офф – 3:1. Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу московского «Динамо».

# Хоккей

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