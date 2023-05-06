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Минский СКА стал обладателем Кубка Беларуси по гандболу

06 мая 2023 18:51
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Новости Беларуси. Обладателем гандбольного Кубка Беларуси стала команда «СКА-Минск». В финальном матче «армейцы» одолели «Мешков Брест», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Минский СКА стал обладателем Кубка Беларуси по гандболу-1

В битве за трофей сошлись непримиримые соперники белорусского чемпионата. И игра получилась знатной. Напряжение, эмоции, красивые комбинации и оригинальные ходы. В этом матче действительно играли достойные друг друга оппоненты. СКА на протяжении практически всей игры был на полшага впереди, однако на экваторе второго тайма цифры на табло уже показывали абсолютный паритет. И все же последнее слово было за командой Игоря Папруги. 32:29 – победа «армейцев». Минский СКА стал обладателем Кубка Беларуси.  

В матче за третье место «Гомель» нанес поражение гандболистам БГУФК со счетом 26:24 и завоевал бронзовые медали.  

# Гандбол # Игорь Папруга # Фотофакт

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