Минский СКА стал обладателем Кубка Беларуси по гандболу

В битве за трофей сошлись непримиримые соперники белорусского чемпионата. И игра получилась знатной. Напряжение, эмоции, красивые комбинации и оригинальные ходы. В этом матче действительно играли достойные друг друга оппоненты. СКА на протяжении практически всей игры был на полшага впереди, однако на экваторе второго тайма цифры на табло уже показывали абсолютный паритет. И все же последнее слово было за командой Игоря Папруги. 32:29 – победа «армейцев». Минский СКА стал обладателем Кубка Беларуси.

В матче за третье место «Гомель» нанес поражение гандболистам БГУФК со счетом 26:24 и завоевал бронзовые медали.