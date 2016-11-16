Новости Беларуси. Минск впервые вошел в топ-20 самых спортивных городов мира, продемонстрировав стремительный рост в престижном рейтинге. С 51 на 19 позицию поднялась белорусская столица практически сразу после того, как стало известно, что в нашей стране пройдут II Европейские олимпийские игры. Оценен и другой опыт проведения крупных международных соревнований, в частности чемпионата мира по хоккею.

Буквально месяц назад Минск принимал Генеральную ассамблею Европейских олимпийских комитетов . Ее участники дали высокую оценку развитию спортивной инфраструктуры и гостеприимству Беларуси.

В рейтинге лидирует Лондон. В топе также другие города, принимавшие Олимпийские игры. Из стран СНГ крепкие позиции у столицы Азербайджана и сразу у нескольких городов России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.