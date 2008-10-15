Минск в предвкушении большого футбола

Сегодня вечером на столичном стадионе "Динамо" состоится матч "Беларусь-Англия".

Сборные двух стран впервые встречаются на отборочной игре такого уровня. Поболеть "за своих" придут около трех тысяч британцев, которые накануне прибыли в Минск. Их будут сопровождать полицейские Скотланд Ярда и белорусские стражи порядка. На обеспечение безопасности в день матча – особый акцент. На стадион "Динамо" не будут допускать болельщиков в состоянии алкогольного опьянения, а также с напитками в любой таре.

В связи с предстоящим матчем движение транспорта в районе стадиона "Динамо" может быть ограничено. Это коснется улиц Ульяновской, Свердлова и Кирова с 9-ти до 10-ти вечера и после футбольной встречи. Запрещается также остановка и стоянка транспорта по этим улицам.

