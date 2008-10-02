В Гомеле стартуют соревнования по фигурному катанию

В них примут участие 113 лучших молодых фигуристов из 32 стран мира.

Соревнования 6-го этапа чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров "Гран-при – Золотая рысь" пройдут в гомельском Ледовом дворце. Наша страна впервые принимает соревнования такого высокого уровня. На Гомельском льду выступят лидеры мировых рейтингов – команды России, США, Канады, Японии и Китая.

Нашу страну на этапе чемпионата мира представят 3 танцевальные пары и 6 одиночников. Завершатся состязания завтра гала-представлением с участием победителей и призеров Гран-при, а также именитых фигуристов.