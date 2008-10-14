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Матч «Беларусь-Англия» состоится завтра

14 октября 2008 10:12
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Он пройдет на минском стадионе «Динамо». Британские игроки уже прилетели в белорусскую столицу.

Несколько часов назад  прибыли и первые болельщики сборной Англии. Поддержать своих намерены более двух тысяч человек. Для британских фанатов будут организованы обзорные экскурсии по Минску. Кроме того, в день матча англичане возложат венок в виде флага Святого Георгия к монументу Победы, посетят одну из школ и проведут дружеский футбольный матч с белорусскими болельщиками.

Британские болельщики с плохой репутацией не попадут на матч Беларусь-Англия. Сегодня футбольная полиция Объединённого Королевства и минские стражи порядка подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ определяет вопросы обеспечения безопасности и охраны общественного порядка во время футбольного матча. Вместе с белорусскими коллегами контроль за английскими болельщиками будут вести и 9 офицеров британской полиции. Ещё на стадии пропуска на стадион они будут отслеживать наиболее агрессивных английских фанатов.

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