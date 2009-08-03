Минск простился с известным футболистом и тренером Юрием Курнениным

Траурная церемония прошла на минском стадионе «Динамо».

Юрий Курненин скончался 30 июля на пятьдесят шестом году жизни.

Будучи игроком в начале 80-х, он в составе минского «Динамо» стал чемпионом и бронзовым призером чемпионата СССР. Долгое время затем работал тренером. Помимо белорусских и российских команд, , готовил сборную Сирии и входил в тренерский штаб национальной сборной Беларуси. С 2006-го он был главным тренером нашей молодежной сборной, которую в текущем году вывел в финальную стадию первенства Европы.

На церемонию прощания пришли родственники, друзья, коллеги и юные спортсмены, которым Юрий Курненин посвятил всю свою жизнь. Похоронят известного футболиста и тренера на Северном кладбище Минска.