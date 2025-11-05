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Тремя матчами продолжился чемпионат Беларуси по хоккею

05 ноября 2025 11:30
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Сразу несколько интересных результатов зафиксировано в чемпионате Беларуси по хоккею – под руководством нового главного тренера Дмитрия Кравченко продолжает победную серию «Брест», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После двух разгромов новополоцкого «Химика» южане не оставили шансов «Могилеву» – 5:1. После этого успеха брестский клуб поднялся на 11 место в турнирной таблице. «Неман» дома уверенно справился с барановичским «Авиатором» – 5:3. Ассистентский хет-трик оформил Павел Ажгирей. В противостоянии соседей по турнирной таблице смоленский «Славутич» сломил сопротивление «Витебска» – 1:0. Решающую шайбу на 47-й минуте забросил Артем Дидковский, а голкипер россиянин Денис Синягин отразил 30 бросков. Для «Славутича» эта победа стала 6-й подряд и 9-й в 10 последних матчах. В турнирной таблице чемпионата лидирует «Юность», на три балла отстает «Динамо-Молодечно». По 30 очков набрали сразу три команды: «Лида», «Шахтер» и «Славутич».

# Хоккей Беларуси

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