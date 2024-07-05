Минск принимает открытый Кубок Беларуси по хоккею на траве 5х5 – результаты второго дня соревнований

Во второй соревновательный день открытого Кубка Беларуси по хоккею на траве 5 на 5 в мужском розыгрыше определились финалисты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В субботу, 6 июля, за трофей поспорят брестский «Строитель» и «Минск». Всего в протоколе значилось 6 дружин. В женском сегменте на главный приз претендуют 9 коллективов, в числе которых и гости из России – команда «Коммунальник» из Барнаула.

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:

Я рад, что команда из Барнаула, из Алтайского края приехала к нам. Это еще больше говорит о том, что турнир интересен и мы конкурентоспособны. Поэтому рад, что все клубы приняли участие. До последнего момента неизвестно, кто может стать победителем и обладателем этого кубка. Отсюда вырастают звездочки, и это дает огромный толчок для подготовки национальных команд как мужских, так и женских.

Владимир Кобзев, главный тренер ХК «Коммунальник» (Барнаул):

Сильные клубы, хорошие. Ну и плюс, учитывая, что пока соревнований мало, это довольно хороший и приличный старт. В этом году прошел первый чемпионат мира в Омане, прошел первый чемпионат Европы, куда, к сожалению, нас не приглашают. Но на юношеском чемпионате Беларуси мы играли, поэтому это серьезно.