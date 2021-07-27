Япония продолжает удерживать медальное первенство на Олимпиаде

В активе японцев 18 медалей. У представителей США и Китая больше наград, однако меньше золотых, поэтому они идут вторыми и третьими соответственно. Всего же в церемонии награждения уже поучаствовали представители 52 стран. Сборная Беларуси на олимпийском пьедестале еще не была.