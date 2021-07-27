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Япония продолжает удерживать медальное первенство на Олимпиаде

27 июля 2021 21:01
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Сборная Японии по-прежнему удерживает первое место на Олимпийских играх, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 27 июля было разыграно 22 комплекта медалей. По итогам очередного соревновательного дня хозяева старта продолжают занимать лидирующую строчку.

Япония продолжает удерживать медальное первенство на Олимпиаде-1

В активе японцев 18 медалей. У представителей США и Китая больше наград, однако меньше золотых, поэтому они идут вторыми и третьими соответственно. Всего же в церемонии награждения уже поучаствовали представители 52 стран. Сборная Беларуси на олимпийском пьедестале еще не была.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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