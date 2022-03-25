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Мини-футбол. «Столица» обыграла «Витэн» в матче чемпионата Беларуси

25 марта 2022 10:58
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу был сыгран перенесенный матч, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Минске «Столица» принимала оршанский «Витэн». Хозяева поля провели ударное начало и уже к четвертой минуте вели со счетом 2:0.

Мини-футбол. «Столица» обыграла «Витэн» в матче чемпионата Беларуси-1

В дальнейшем «горожане» не сбавляли темп, и за 6 минут до окончания основного времени на табло было 6:1. Однако благодаря трем забитым мячам за 3 минуты гости уступили, но с более приемлемыми цифрами. 6:4 – победа «Столицы». Благодаря виктории минчане поднимаются на второе место в турнирной таблице.

# Мини-футбол # Фотофакт

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