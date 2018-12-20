Прямой эфир

«Минчанка» проиграла волейболисткам «Новары»

20 декабря 2018 09:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Снова поражение. Волейбольная «Минчанка» провела второй матч в Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Минчанка» проиграла волейболисткам «Новары»-1

У белорусской команды получилось навязать борьбу итальянской «Новаре» только во втором сете, где гостьям для победы понадобилось набрать 34 очка.

«Минчанка» проиграла волейболисткам «Новары»-4

А вот в первой и третьей партиях - явное преимущество «Новары» и победа 25:19 и 25:16 соответственно. Таким образом, в своей группе «Минчанка» занимает последнее место, пока, в самом элитном турнире старого света наш клуб не выиграл ни одного сета.

«Минчанка» проиграла волейболисткам «Новары»-7

Богдана Анисова, игрок ВК «Минчанка»:
Итальянская команда на порядок выше нас. Возможно, мы где-то концовку провалили, и они были смелее, увереннее в своих концовках. А нам надо больше над этим работать.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Минчанка» проведет через месяц, 22 января. На выезде команда встретится с польской «Лодзью».

# Волейбол # Богдана Анисова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На 46 году ушла из жизни белорусская баскетболистка Анжела Дубойская
20 декабря 2018 06:47

На 46 году ушла из жизни белорусская баскетболистка Анжела Дубойская

Сергей Бочарников занял 3 место в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU
19 декабря 2018 12:36

Сергей Бочарников занял 3 место в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU

Лисёнок Лесик первым купил бумажный билет на II Европейские игры
19 декабря 2018 12:30

Лисёнок Лесик первым купил бумажный билет на II Европейские игры