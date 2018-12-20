«Минчанка» проиграла волейболисткам «Новары»

Новости Беларуси. Снова поражение. Волейбольная «Минчанка» провела второй матч в Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У белорусской команды получилось навязать борьбу итальянской «Новаре» только во втором сете, где гостьям для победы понадобилось набрать 34 очка.

А вот в первой и третьей партиях - явное преимущество «Новары» и победа 25:19 и 25:16 соответственно. Таким образом, в своей группе «Минчанка» занимает последнее место, пока, в самом элитном турнире старого света наш клуб не выиграл ни одного сета.

Богдана Анисова, игрок ВК «Минчанка»:

Итальянская команда на порядок выше нас. Возможно, мы где-то концовку провалили, и они были смелее, увереннее в своих концовках. А нам надо больше над этим работать.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Минчанка» проведет через месяц, 22 января. На выезде команда встретится с польской «Лодзью».