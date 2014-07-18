Михаил Мясникович о реконструкции Раубич: Идея - не просто отремонтировать то, что было, а сделать объект мирового уровня

Новости Беларуси. Спортивный комплекс Раубичи готов принимать первенства мирового уровня. Уже в феврале здесь планируют провести чемпионат мира по биатлону среди юниоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже второй год здесь идет масштабная реконструкция. От инженерных сетей до новых зданий. Наиболее грандиозные изменения коснулись биатлонного стадиона - здесь появились крытое и дополнительное стрельбища. Новый огневой рубеж рассчитан для тренировок сразу шести команд. Кроме того, на территории спорткомплекса обновлена и расширена лыжероллерная трасса.

Олег Рыженков, главный тренер мужской сборной по биатлону:

Применяются короткие тренировки для отработки большего количества рубежей. Чтобы на тренировке отработать была возможность на коротком круге. Этот круг будет очень полезен. Он с хорошим рельефом, достаточно широкий, с хорошим уклоном.

Андрей Асташевич, директор «Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:

Основная затратная часть у нас - лежероллерная трасса со стадионом. В часть стадиона входят переходные тоннели, которые по международным нормам надо разделять для спортсменов и зрителей, плюс установка нового тира, то есть мишенных установок - у нас будет 30 новых электронных установок.

Позаботились не только о спортивных объектах, но и об инфраструктуре. Была построена отдельная гостиница для национальной сборной, домики для спортивных команд. В целом, количество гостиничных мест увеличат в два раза - до пятисот. Кроме того, здесь обновили теннисный корт и баскетбольное поле.

Сегодня вся реконструкция подходит к завершительному этапу. Оценить проделанную работу приехал премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович, ведь уже в августе для тренировочного процесса сюда приедет национальная сборная по биатлону.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Я хочу сказать, что это уникальный объект. И уникальность его заключается в том, что это один из лучших в мире биатлонных комплексов. Кроме того, он может еще выполнять другие функции. То есть мы говорим о многофункциональности. Здесь могут тренироваться конькобежцы. Здесь общефизическую подготовку могут проходить лыжники, хоккеисты. Именно такая вот была заложена идея - не просто отремонтировать и осовременить то, что было, а уже сделать действительно объект мирового уровня.

Полностью завершится реконструкция комплекс в декабре этого года.

К слову, привести в порядок спортивный центр поручил глава государства в 2013 году. Президент выразил желание внести Раубичи в список комплексов Беларуси, которые смогут принимать чемпионаты международного уровня.