Алина Нестерович стала второй в стрельбе из пневматического пистолета на юношеском фестивале

Она поднялась на серебряную ступень пьедестала почета в стрельбе из пневматического пистолета. Результат Алины (375 очков) превзошла лишь турчанка Эзгинур Туркмен.

Алина Нестерович, серебряный призер Европейского юношеского олимпийского фестиваля:

Старалась работать над заданием, которое мне дал мой тренер, и поэтому, в принципе, не возникло больше вопросов, так как желание попадать у меня как-то вышло на более-менее сильный уровень. И старалась просто работать, дабы технически показать себя с лучшей стороны, нежели с результативной.

Хотела бы сказать в принципе про соревнования. Я впервые на таких соревнованиях, когда много спортсменов в одном месте, причем разных видов спорта. Это такой восторг, когда ты можешь просто прийти, пообщаться со спортсменами мало того, что другой страны – с другого вида спорта. Ты можешь просто прийти, поздороваться, обменяться значками. Многие к нам подходили, очень хотели с нами познакомиться и обменяться значками. Очень много реально хорошей, дружественной атмосферы.

Всего три десятых балла не хватило белорусскому дуэту в составе Арсения Ливанцова и Дарьи Чуприс, чтобы пробиться в восьмерку сильнейших и принять участие в финале микста в стрельбе из пневматической винтовки. В вечерней сессии наши надежды были связаны с пловцом Максимом Малышко. На дистанции 200 метров брассом он вышел в финал с лучшим временем. К сожалению, в решающем заплыве Максим финишировал четвертым.