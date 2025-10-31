Международный турнир по гандболу стартовал в Минске

Минск принимает международный турнир по гандболу. В стартовый день победы одержали сборные Беларуси и России. А предшествовала этим матчам встреча подрастающего поколения гандболистов двух стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За два часа до начала международного турнира на «Чижовка-Арене» было уже многолюдно, виной тому стартовый поединок между командами Беларуси и России, где на площадку вышли 17-летние парни.

На трибунах среди ВИП-гостей был замечен двукратный олимпийский чемпион по гандболу, воспитанник минского СКА и мэтра Спартака Мироновича Александр Тучкин. Он прибыл в Минск по приглашению нашего председателя федерации.