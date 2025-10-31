Вадим Мороз признан игроком дня в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз назван лучшим игроком четверга в КХЛ. «Зубры» уверенно обыграли хабаровский «Амур» – 6:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Воспитанник новополоцкой школы хоккея в этой встрече оформил дубль, он поразил ворота соперников на 35-й и 47-й минутах, набрал два результативных балла, исполнил шесть бросков в створ, применил четыре силовых приема, совершил один блок-шот и заработал показатель полезности +2.

Динамовцы одержали четыре победы кряду и занимают четвертое место в таблице Западной конференции лиги. Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут в предстоящий понедельник против московского ЦСКА.