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Вадим Мороз признан игроком дня в КХЛ

31 октября 2025 17:56
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Нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз назван лучшим игроком четверга в КХЛ. «Зубры» уверенно обыграли хабаровский «Амур» – 6:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Воспитанник новополоцкой школы хоккея в этой встрече оформил дубль, он поразил ворота соперников на 35-й и 47-й минутах, набрал два результативных балла, исполнил шесть бросков в створ, применил четыре силовых приема, совершил один блок-шот и заработал показатель полезности +2. 

Динамовцы одержали четыре победы кряду и занимают четвертое место в таблице Западной конференции лиги. Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут в предстоящий понедельник против московского ЦСКА.

# Хоккей

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