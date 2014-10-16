Председатель Следственного комитета Беларуси Валентин Шаев возглавил Федерацию волейбола

Новости Беларуси. 15 октября в Национальном олимпийском комитете состоялась отчетно-выборочная конференция Белорусской федерации волейбола, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В последние годы в стране сделано немало для развития этого вида спорта. В частности, построены базы в Могилеве и Молодечно. Мужская и женская национальные сборные выступали в финальной части чемпионата Европы. Стал культивироваться пляжный волейбол. Поэтому работа президиума за отчетный период признана удовлетворительной.