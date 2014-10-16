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Председатель Следственного комитета Беларуси Валентин Шаев возглавил Федерацию волейбола

16 октября 2014 06:11
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Новости Беларуси. 15 октября в Национальном олимпийском комитете состоялась отчетно-выборочная конференция Белорусской федерации волейбола, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В последние годы в стране сделано немало для развития этого вида спорта. В частности, построены базы в Могилеве и Молодечно. Мужская и женская национальные сборные выступали в финальной части чемпионата Европы. Стал культивироваться пляжный волейбол. Поэтому работа президиума за отчетный период признана удовлетворительной.

На должности председателя общественного объединения Бориса Батуру сменил глава Следственного комитета Республики Беларусь Валентин Шаев.

# Валентин Шаев # Волейбол

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