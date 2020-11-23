Международная лига плавания. Белорусы побили два европейских и 11 рекордов страны

Новости Беларуси. 11 рекордов страны, новоюношеское мировое достижение и два рекорда Европы. Таков итог выступления белорусов в Будапеште на Международной лиге плавания, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 11 рекордов страны, новоюношеское мировое достижение и два рекорда Европы. Таков итог выступления белорусов в Будапеште на Международной лиге плавания, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Илья Шиманович дважды перебивал свои же континентальные секунды на 100-метровке брассом. А национальные достижения на этой дистанции белорус обновлял четырежды.
Анастасия Шкурдай впервые в истории отечественного плавания установила юношеский рекорд мира и победила на дистанции 100 метров баттерфляем, результат – 55,64 секунды. Девушке удалось обновить и четыре рекорда страны, один из которых держался 18 лет.