Международная лига плавания. Белорусы побили два европейских и 11 рекордов страны

Новости Беларуси. 11 рекордов страны, новоюношеское мировое достижение и два рекорда Европы. Таков итог выступления белорусов в Будапеште на Международной лиге плавания, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Шиманович дважды перебивал свои же континентальные секунды на 100-метровке брассом. А национальные достижения на этой дистанции белорус обновлял четырежды.