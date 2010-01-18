Международная федерация лыжного спорта утверждает квоты по странам

У лыжных акробатов право выступить на олимпийском турнире имеют не более четырех спортсменов и стольких же спортсменок от страны, которые по состоянию на 18 января в рейтинге ФИС вошли в число 25 лучших.

У мужчин необходимые очки набрали сразу пять белорусов — все сильнейшие, за исключением Максима Густика. У женщин FIS-points имеют две наши соотечественницы — Алла Цупер и Ассоль Сливец. Вернувшаяся в большой спорт Сливец в короткие сроки наверстала упущенное и на сегодня — 22-я в рейтинге. Это значит, что в Ванкувере наша заявка будет включать 6 фристайлистов. С фамилиями участников тренерский штаб определится позже. 22-го января лыжных акробатов ждет кубковый старт в американском Лэйк-Плэсиде.

Тем временем в Токио состоялись проводы в Ванкувер олимпийской сборной Японии, которая насчитывает 188 атлетов.

В торжественной обстановке спортсменам был передан флаг Страны восходящего солнца. На предыдущих играх в Турине японцы завоевали 24 медали, 7 из которых — золотые. Это третий показатель — больше трофеев было только у Германии и США. Сейчас наибольшие надежды японцев связаны с фигуристами — золото Ванкувера в женском одиночном катании прочат Мао Асаде.