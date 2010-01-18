Игра белоруски Ольги Говорцовой с немкой Ангеликой Кербер перенесена на вторник

Сегодня в Мельбурне стартовал первый из четырех теннисных турниров Большого шлема, открытый чемпионат Австралии.

На расписание встреч основной сетки повлияла погода: многие матчи были приостановлены из-за дождя. Поединки первого игрового дня проходили только на двух главных аренах, которые оборудованы раздвижными крышами.

По этой причине игра белоруски Ольги Говорцовой с немкой Ангеликой Кербер, вышедшей из квалификации, перенесена на вторник. Пока же отметим победу Марии Кириленко над своей тезкой Шараповой.

Поединку, длившемуся 3 часа 22 минуты, не хватило всего 11 минут для того, чтобы стать самой продолжительным в женском одиночном разряде на «Australian Open» за всю историю. Во второй круг вышли 6 россиянок, в том числе Елена Дементьева и Динара Сафина.

Э.Х.Телекомпания СТВ.