Метательница копья Татьяна Холодович покинула Олимпиаду с 13-м итоговым местом

Новости Беларуси. 3 августа на Олимпийских играх в Токио разыграют 22 комплекта наград в 9 видах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медальный зачет возглавляет команда США, а вот по количеству золота лидирует Китай.