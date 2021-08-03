Прямой эфир

Метательница копья Татьяна Холодович покинула Олимпиаду с 13-м итоговым местом

03 августа 2021 09:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 3 августа на Олимпийских играх в Токио разыграют 22 комплекта наград в 9 видах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медальный зачет возглавляет команда США, а вот по количеству золота лидирует Китай.

Метательница копья Татьяна Холодович покинула Олимпиаду с 13-м итоговым местом-1

Метательница копья Татьяна Холодович не прошла сито квалификации. Лучшая попытка – 60 метров 78 сантиметров. Увы, наша спортсменка покидает мультифорум с 13-м итоговым результатом.

# Олимпиада 2020 # Татьяна Холодович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Олимпиада в Токио. Борец Кирилл Маскевич уступил в 1/8 финала со счётом 1:9
03 августа 2021 09:14

Олимпиада в Токио. Борец Кирилл Маскевич уступил в 1/8 финала со счётом 1:9

Ольга Худенко и Марина Литвинчук заняли 6-е место на ОИ в заездах байдарок-двоек на 500 м
03 августа 2021 09:06

Ольга Худенко и Марина Литвинчук заняли 6-е место на ОИ в заездах байдарок-двоек на 500 м

Олимпиада-2020. Байдарочник Олег Юреня занял 4 место в гонке на 1000 м в финале В
03 августа 2021 09:02

Олимпиада-2020. Байдарочник Олег Юреня занял 4 место в гонке на 1000 м в финале В