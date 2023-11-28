Месси стал лучшим футболистом XXI века

Аргентинский футболист Лионель Месси занял первое место в списке лучших футболистов XXI века по версии FourFourTwo. Об этом пишет РИА Новости.

Второе место занял Криштиану Роналду, а на третьем – Андрес Иньеста. В десятку лучших также попали Хави, Роналдиньо, Зинедин Зидан, Тьерри Анри, Мануэль Нойер, Кака и Луис Суарес. Месси, выступающий сейчас за «Интер Майами», стал обладателем своего восьмого «Золотого мяча». Он воспитанник «Барселоны» и выиграл множество титулов с клубом и сборной Аргентины.