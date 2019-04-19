Мелитина Станюта о II Европейских играх: «Момент, который может удивить и вызвать уважение – это результаты спортсменов»

Новости Беларуси. Четырехкратный призер первых Европейских игр по художественной гимнастике Мелитина Станюта в интервью Юлии Силипицкой рассказала, чем Минск может удивить во время II Европейских игр.

Мелитина Станюта:

Удастся ли нашей стране удивить Европу тем, как у нас будет все происходить? Я надеюсь, что да. И я знаю, что вся почва для этого есть.

Но, наверное, тот момент, который может удивить и вызвать уважение – это результаты спортсменов. Сколько медалей? Много! И в этом виде спорта, и в этом виде спорта, и в этом виде спорта. И в художественной гимнастике, конечно.

Мелитина Станюта: Если бы Игры были у нас в 2017 году, это было бы для меня стимулом остаться ещё на год