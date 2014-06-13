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Мексика обыграла Камерун – 1:0. В ходе матча 3 гола не засчитаны

13 июня 2014 18:43
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ЧМ-2014 по футболу. Мексика обыграла Камеруна в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2014. Игра завершилась со счётом 1:0. 

Всего в ходе игры было забито 4 мяча.

В первом тайме главный судья матча Уилмар Ролдан Перес из Колумбии не засчитал три гола: два мяча мексиканцев, один — камерунцев. Все они были забиты из офсайда.

Автором обоих не засчитанных голов сборной Мексики является нападающий Джовани дос Сантос.

Единственный защитанный мяч на 61-й минуте забил Орибе Перальта.

В следующем матче сборная Мексики по футболу сыграет с командой Бразилии 17 июня, а камерунцы с хорватами 18 июня.

 

# Чемпионат мира по футболу

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