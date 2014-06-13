Мексика обыграла Камерун – 1:0. В ходе матча 3 гола не засчитаны

ЧМ-2014 по футболу. Мексика обыграла Камеруна в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2014. Игра завершилась со счётом 1:0.

Всего в ходе игры было забито 4 мяча.

В первом тайме главный судья матча Уилмар Ролдан Перес из Колумбии не засчитал три гола: два мяча мексиканцев, один — камерунцев. Все они были забиты из офсайда.

Автором обоих не засчитанных голов сборной Мексики является нападающий Джовани дос Сантос.

Единственный защитанный мяч на 61-й минуте забил Орибе Перальта.

В следующем матче сборная Мексики по футболу сыграет с командой Бразилии 17 июня, а камерунцы с хорватами 18 июня.



