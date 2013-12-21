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«Медальных» планов на сочинскую Олимпиаду Министерство спорта Беларуси в этот раз не озвучивает

21 декабря 2013 18:07
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Президент Лукашенко на этой неделе направился с визитом в Сочи. Знакомился с инфраструктурой к зимним Олимпийским играм 2014 года, а также инспектировал белорусские (!) объекты – белорусы тоже внесли вклад в подготовку к зимней Олимпиаде в России. В Сочи Александра Григорьевича пригласил Владимир Путин во время телефонного разговора в понедельник.

К слову, «медальных» планов на сочинскую Олимпиаду Министерство спорта Беларуси в этот раз не озвучивает. Вот, что сказал в четверг министр спорта, выступая перед депутатами верхней палаты Парламента.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
На зимнюю Олимпиаду, конечно, основные наши надежды – это биатлон и фристайл. Что касается подготовительных мероприятий команды и организационного ресурса, и технического, все сделано. Прогноз, наверное.... Cегодня масса агентств зарубежных, которые ставят конкретные цифры, но я бы не стал так называть. Не надо даже чисто психологически такую планку подводить, в том числе и для наших спортсменов.

Очевидно, что сочинский опыт интересен Беларуси и как организатору чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2014 году. И это еще одна цель посещения Александром Лукашенко олимпийских объектов. Но перед вылетом в Сочи президент принял верительные грамоты у 10 новых послов, представляющих свои страны в Беларуси.

# Александр Шамко # Зимняя Олимпиада

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