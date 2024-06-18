Матч Португалии и Чехии – смотрите прямую трансляцию Евро на СТВ

Центральную встречу дня СТВ покажет в прямом эфире. Вечером силами померяются сборные Португалии и Чехии.

Фаворит здесь очевиден. Пиренейцы обладают звездным составом во главе с Криштиану Роналду. Да, капитан уже немолод. Этот старт вполне может стать для него последним. Но легендарный футболист даже в одиночку способен сделать нужный коллективу результат. В отборочном цикле он забил соперникам 10 мячей. Партнеры хоть и уступают мировой звезде в классе, но тоже представляют собой грозную силу. За последние годы сборные Португалии и Чехии встречались дважды. Сильнее – 2:0 и 4:0 – был фаворит.