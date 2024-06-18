Прямой эфир

Матч Португалии и Чехии – смотрите прямую трансляцию Евро на СТВ

18 июня 2024 07:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Расписание чемпионата Европы по футболу в Германии дарит зрителям два скромных противостояния.

Матч Португалии и Чехии – смотрите прямую трансляцию Евро на СТВ-1

Центральную встречу дня СТВ покажет в прямом эфире. Вечером силами померяются сборные Португалии и Чехии.

Фаворит здесь очевиден. Пиренейцы обладают звездным составом во главе с Криштиану Роналду. Да, капитан уже немолод. Этот старт вполне может стать для него последним. Но легендарный футболист даже в одиночку способен сделать нужный коллективу результат. В отборочном цикле он забил соперникам 10 мячей. Партнеры хоть и уступают мировой звезде в классе, но тоже представляют собой грозную силу. За последние годы сборные Португалии и Чехии встречались дважды. Сильнее – 2:0 и 4:0 – был фаворит.

Матч Португалии и Чехии – смотрите прямую трансляцию Евро на СТВ-4

Сопернику букмекеры отводят 2-е место в группе. Его сильная сторона – командное взаимодействие. Как сложится не прогноз, а игра на газоне – смотрите в прямом эфире на нашем телеканале в 21:15.

Смотрите онлайн-трансляцию матчей также на сайте СТВ.

# Футбол # Криштиану Роналду

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Беларуси U16 по хоккею одержала первую победу в Кубке Сириуса
17 июня 2024 19:02

Сборная Беларуси U16 по хоккею одержала первую победу в Кубке Сириуса

Определены возможные соперники минского «Динамо» в квалификации ЛЧ по футболу
17 июня 2024 18:58

Определены возможные соперники минского «Динамо» в квалификации ЛЧ по футболу

Сборная Словакии одолела дружину из Бельгии на Евро-2024
17 июня 2024 18:55

Сборная Словакии одолела дружину из Бельгии на Евро-2024