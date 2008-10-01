БАТЭ и «Ювентус» сыграли вничью

2:2 – отличный результат, учитывая, что это Лига чемпионов и впервые в истории суверенной Беларуси на нашей территории встречались команды группового этапа.

На минском стадионе «Динамо» был аншлаг — около 34 тысяч зрителей. Футбольные болельщики давно не помнят такой игры. По мнению главного тренера итальянского клуба, первые полчаса игры были для команды очень сложными. И ничья – очень хороший результат.



Борисовчане уже на 17-ой минуте открыли счет, отличился Сергей Кривец. Спустя 6 минут Игорь Стасевич увеличил преимущество БАТЭ до 2 мячей. Лишь на исходе первого тайма «Ювентус» сократил отставание и сравнял счет. Команду Виктора Гончаренко горячо поддерживали переполненные до отказа трибуны.



Мировая спортивная пресса активно обсуждает итоги прошедшего в Минске матча между борисовским БАТЭ и туринским Ювентусом. Удивление и восхищение. По мнению главного тренера итальянского клуба, первые полчаса игры были для команды очень сложными. И сегодня же свою оценку прошедшему матчу дал главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу Бернд Штанге. По его словам, это фантастический результат.



Команда БАТЭ вправе гордиться таким достижением. Борисовчане в борьбе со звездным туринским Ювентусом впервые набирают очко в групповом раунде. Это значит, что оставшиеся четыре матча этого этапа Лиги чемпионов мы будем ждать еще с большим нетерпением. И уже 21 октября БАТЭ сыграет в гостях у санкт-петербургского "Зенита".



Отлично справились со своей работой и правоохранители. Нарушений общественного порядка, как во время, так и после окончания матча, не допущено.