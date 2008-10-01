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БАТЭ и «Ювентус» сыграли вничью

01 октября 2008 15:46
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2:2 – отличный результат, учитывая, что это Лига чемпионов и впервые в истории суверенной Беларуси на нашей территории встречались команды группового этапа.

На минском стадионе «Динамо» был аншлаг — около 34 тысяч зрителей. Футбольные болельщики давно не помнят такой игры.   По мнению главного тренера итальянского клуба, первые полчаса игры были для команды очень сложными. И ничья – очень хороший результат.

Борисовчане уже на 17-ой минуте открыли счет, отличился Сергей Кривец. Спустя 6 минут Игорь Стасевич  увеличил преимущество БАТЭ до 2 мячей. Лишь на исходе первого тайма «Ювентус» сократил отставание и  сравнял счет.  Команду Виктора Гончаренко горячо поддерживали переполненные до отказа трибуны.

Мировая спортивная пресса активно обсуждает итоги прошедшего в Минске матча  между борисовским БАТЭ и туринским Ювентусом. Удивление и восхищение. По мнению главного тренера итальянского клуба, первые полчаса игры были для команды очень сложными. И сегодня же свою оценку прошедшему матчу дал главный тренер национальной  сборной Беларуси по футболу Бернд Штанге. По его словам, это фантастический результат.

Команда БАТЭ вправе гордиться таким достижением. Борисовчане  в борьбе со звездным туринским Ювентусом впервые набирают очко в групповом раунде. Это значит, что оставшиеся четыре матча этого этапа Лиги чемпионов мы будем ждать еще с большим нетерпением.  И уже  21 октября БАТЭ сыграет в гостях у санкт-петербургского "Зенита".

Отлично справились со своей работой и правоохранители. Нарушений общественного порядка, как во время, так и после окончания матча, не допущено.

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