Мас-рестлинг: спорт, который пришел в Беларусь из Якутии

Алиса Дударева, корреспондент СТВ:

Знали ли вы, что такой незатейливый предмет, как палка, является необходимым атрибутом для серьезного вида спорта?

Мы познакомимся с уникальным состязанием, который официально называется мас-рестлинг, а в народе известно как перетягивание палки.

Александр Мартыненко, генеральный секретарь Федерации силового многоборья:

В Беларусь он пришел из Якутии, где он является национальным видом спорта, и сейчас набирает во всем мире пошагово обороты.

Традиционный образ жизни якутов и природные условия стали основополагающими в организации и проведении их досуга. Маленькая площадь каркасных домиков, юрт, позволяла распорядиться только несколькими квадратными метрами жилплощади, вот и придумали якуты незатейливый вид спорта.

Победителем становится спортсмен, который вырвал палку у соперника или перетянул его на свою сторону.

Александр Мартыненко, генеральный секретарь Федерации силового многоборья:

Людям, которые любят бороться, этот вид спорта позволяет участвовать в борьбе, но не получить каких-то увечий, которые можно получить в каких-то контактных видах спорта, и при этом ощутить состязание «человек против человека».

Несмотря на простые правила, мас-рестлинг очень динамичный и зрелищный вид спорта, аналогов которому не существует. Поэтому состязание покорило спортивный мир и заняло почетное место среди многих популярных спортивных дисциплин.

Как, правило, принимают участие в уникальном виде сорта главные силачи страны.

Вячеслав Астапенков, ведущий спортсмен Федерации силового многоборья:

Изначально я занимался силовым экстримом. И в один прекрасный день поступил звонок с предложением: «Не хотели бы вы попробовать себя в мас-рестлинге?» Там, где присутствует дух соперничества и борьба, желание победить – это для меня уже все положительно, и мас-рестлинг наполнен этими свойствами.

Ваши фантазия и изобретательность позволят найти изюминку даже в простых, на первый взгляд, вещах, а, может, придумать новый вид спорта, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.