Малофеев о работе Криушенко: группа попалась серьёзная, но если говорить о результате, то это провал

13 июня в федерации футбола состоялась встреча руководства с наставником. По ее итогам было принято решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.

Эдуард Малофеев, заслуженный тренер СССР:

Во-первых, группа попалась очень серьезная. Серьезная очень группа, поэтому я в какой-то степени… никогда этого не делаю, но сегодня я должен это сделать – в защиту Игоря сказать.

Ну а если говорить о результате, то, конечно же, это провал. Полнейший провал.