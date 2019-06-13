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Малофеев о работе Криушенко: группа попалась серьёзная, но если говорить о результате, то это провал

13 июня 2019 15:11
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Новости Беларуси. Игорь Криушенко покинул пост главкома национальной сборной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Малофеев о работе Криушенко: группа попалась серьёзная, но если говорить о результате, то это провал-1

13 июня в федерации футбола состоялась встреча руководства с наставником. По ее итогам было принято решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.

Малофеев о работе Криушенко: группа попалась серьёзная, но если говорить о результате, то это провал-4

Эдуард Малофеев, заслуженный тренер СССР:
Во-первых, группа попалась очень серьезная. Серьезная очень группа, поэтому я в какой-то степени… никогда этого не делаю, но сегодня я должен это сделать – в защиту Игоря сказать.

Ну а если говорить о результате, то, конечно же, это провал. Полнейший провал.

Малофеев о работе Криушенко: группа попалась серьёзная, но если говорить о результате, то это провал-7

# Футбол Беларуси # Эдуард Малофеев # Игорь Криушенко # Фотофакт

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