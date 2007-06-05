Максим Мирный и Юнас Бъеркман не сыграют в полуфинале теннисного Ролан Гаррос

5 июня белорус и швед уступили чешско-индийскому дуэту Штепанек - Бхупати. 6:3, 1:6, 6:7.

10-ый день Открытого чемпионата Франции, тем временем, назвал имена всех полуфиналисток у женщин. В своих четвертиьфиналах победы одержали россиянка Мария Шарапова, бельгийка Жюстин Энен-Арден, Анна Иванович из Сербии, а также ее соотечественница Елена Янкович.

Одна полуфинальная пара определилась и у мужчин. Швейцарец Роджер Федерер сыграет с Николаем Давыденко. 6 июня главный претендент на победу в Ролан Гаррос испанец Рафаэль Надаль сыграет против Карлоса Мойи, в другом поединке выяснят отношения серб Новак Джокович и россиянин Игорь Андреев. Победители этих противостояний и составят вторую пару полуфиналистов.