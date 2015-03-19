Любомир Покович, главный тренер ХК «Динамо-Минск»: Причиной удачного сезона были и наши болельщики

На вопросы ведущего программы «Горячий лед» на СТВ отвечает главный тренер ХК «Динамо-Минск» Любомир Покович.

В первую очередь хочу поздравить вас с окончанием этого успешного сезона.

Любомир Покович, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Спасибо.

Разговор наш, наверное, начнем с конца. Прошло уже почти две недели с момента финальной сирены в серии с «Йокеритом». Уже эмоции, наверное, улеглись. Наверное, уже и оценки выставили. Можете сказать, почему не удалось пройти финский клуб?

Любомир Покович:

Начали играть в первом матче очень хорошо, несмотря на то, что мы должны были в овертайме играть три против пяти долгое время. Мы победили в этой игре. И мы, можно сказать, не ожидали, что так хорошо начнем второй матч. И там должны были забить два или три гола. И, возможно, потом была бы эта серия совсем другая. Но во втором периоде мы пропустили. Забили, но и пропустили. И проиграли эту игру. Я думаю, что это было очень важно.

Следующие игры? Я думаю, что у нас почти в каждой игре был шанс выиграть, но также стоить сказать, что финская команда хорошая. Там Карлссон был в хорошей форме. И мы надеялись после четвертой игры (2:1), где также были близки к победе. Могли выиграть. Играли активно, много бросали. Надеялись, что еще вернемся в Минск, но не получилось. Соперник очень быстро забил первый и второй голы. Я думаю, что это было решающее.

В преддверие серии очень много говорилось о большей глубине составе у «Йокерита». Считаете, может быть, этот момент оказался ключевым? То есть у них более-менее равные звенья были, и их много.

Любомир Покович:

Там, в принципе, тоже есть два очень хороших звена. Есть опытные игроки в третьем и четвертом звеньях. Я думаю, у нас был шанс. Я думаю, фаворитом перед серией был «Йокерит», но шанс был.

Обычно в плей-офф клубы скрывают, сколько игроков у них с травмой. У «Динамо» как с этим обстояло дело? Сколько хоккеистов были травмированы?

Любомир Покович:

У Алексея Калюжного были проблемы, были у Джонатана Чичу. В течение серии эти проблемы были. Но я думаю, что это нормально, ведь игроки хотят играть в плей-офф. Даже несмотря на травмы, под уколами. Просто хотят играть. Там эмоции играют большую роль. Но я не думаю, что были совсем большие проблемы. Была проблема в том, что тот же Алексей, тот же Джонатан – это игроки нашего первого звена. Они долгое время не играли. Было потом тяжело войти в такой ритм. Даже наше первое звено во второй игре имело моменты, очень хороши играло. Просто не получилось забить.

В Северной Америке в ходу такая поговорка у тренеров: «Если у тебя есть два хороших вратаря перед плей-офф, считай, что у тебя нет ни одного». По ходу серии с «Йокеритом» вы чередовали Хаугена и Мильчакова. Не считаете, что это негативно сказалось на игре команды?

Любомир Покович:

Я думаю, что нет. В принципе, в течение сезона мы знали, что у нас не выделяется один вратарь, а другой совсем слабый. Мы тоже в течение сезона меняли вратарей. В плей-офф в первой игре Ларс Хауген играл очень хорошо, но мы знали, что не можем дать ему сыграть второй матч. Просто были причины.

Давайте поговорим о более приятном и перейдем к регулярному чемпионату. Там у нас был рекорд и по очкам, и по заброшенным шайбам. В этом достижении, в рекордном количестве очков, какой фактор, считаете, сыграл наибольшую роль? Что помогло? И это, кстати, был первый сезон, когда вы были главным тренером от начала до конца, и он такой сразу успешный.

Любомир Покович:

Я думаю, что очень важно было, что мы стартовали очень хорошо. Мы знали, что график такой, что ноябре будет тяжело. В то время мы набирали очки и дома, и на выезде. Это значит, что даже если мы проигрывали несколько матчей на выезде, мы все время были в зоне плей-офф. И я думаю, что очень важным фактором было, что команда не паниковала никогда, все игроки играли для команды. И я думаю, что очень важными также фактором было то, что на «Минск-Арене» были наши болельщики, потому что они поддерживали нашу команду всегда. И не только на домашних играх, но и на выездных. Когда мы играли в Москве, в Риге. Это очень далеко, но всегда там были наши болельщики. Я думаю, что игроки это всегда воспринимали очень положительно. Просто всегда было для кого играть.

Давайте уже не будем скромничать и скажем, что и тренер у нас был хороший.

Любомир Покович:

Я бы так не сказал, потому что у нас тренерский штаб. Мои коллеги тоже были в порядке.

Работали тоже великолепно.

Любомир Покович:

Да.

Много копий было сломано вокруг лимита легионеров в «Динамо». Как считаете, может «Динамо» добиться успеха в плей-офф с этим лимитом? Возможно ли при таком раскладе преодолеть проклятие первого раунда в будущем?

Любомир Покович:

Я думаю, что это возможно. Это не значит, что будет «Динамо-Минск» кандидатом или фаворитом на Кубок Гагарина. Но в хоккее всегда все возможно. Есть и немножко везения. Просто этот фактор тоже очень важный. Но я думаю, что, в принципе, это возможно. Надо над этим работать, надо воспитывать хороших белорусских игроков.

Хочется спросить все-таки у вас, кто из игроков «Динамо» в этом сезоне вас удивил? Кто удивил в общем из игроков и можете ли отметить кого-то из белорусских хоккеистов?

Любомир Покович:

Я не люблю говорить конкретно об игроках. Но теперь скажу. Возможно, Илья Шинкевич, защитник. У него был очень хороший отрезок сезона, где он очень надежно играл. И как защитник в обороне, и в атаке. Но не хочется выделять только одного игрока.

Мы вас любим. И я желаю вам удачи в будущем.

Любомир Покович:

Спасибо.