Новости Беларуси. Любители ездового спорта провели 26 ноября в Минске открытую тренировку. Обаятельные четвероногие спортсмены и их хозяева старались изо всех сил. Беговой маршрут был несложный, всего один километр.

В каникроссе могли попробовать себя все желающие.

Многие пришли первый раз. И из зрителей тут же превратились в участников забега.

Всем предоставили необходимое снаряжение и четвероного напарника.

После пробежки хаски, маламуты, лабрадоры и овчарки с удовольствием позировали для фото. Ну, а хозяева переводили дух. Субботняя пробежка уж точно всем пошла на пользу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участник каникросса:

Хаски – это собака не для тех, кто любит лежать на диване. Если ты завёл хаски, будь готов бегать утром, бегать вечером и бегать даже днем, особенно, когда они маленькие. Собака вообще меняет образ жизни.

Анна Харуто, организатор мероприятия:

Половина – это бегуны профессиональные, половина – абсолютные новички, которым будет интересно даже 500 метров пробежать с собакой, понять, что это такое, что это за скорость. Ну и мы ожидаем, что как можно больше людей заинтересуются.