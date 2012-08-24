Лукашенко – Остапчук: Надя, жизнь не заканчивается! Великим всегда достаётся

Новости Беларуси. Президент Беларуси на встрече с чемпионами и призерами 30-х летних Олимпийских игр подбодрил толкательницу ядра Надежду Остапчук. Напомним, за мастерство и профессионализм спортсмены, 23 августа, были удостоены высоких наград. Орден отечества третьей степени вручен стрелку Сергею Мартынову, главному тренеру национальной команды по художественной гимнастике Ирине Лепарской, дважды серебряному призеру Олимпиады Александре Герасимене и легкоатлетке Надежде Остапчук.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Надя, жизнь не заканчивается! И ты еще не единожды имеешь возможность утереть кое-кому нос. Великим всегда достается.

Напомним, 13 августа Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что Остапчук, обладательница золотой медали в толкании ядра на Олимпиаде-2012, дисквалифицирована за применение допинга. По данным МОК, в допинг-пробе белорусской спортсменки был обнаружен препарат метенолон, входящий в перечень запрещенных.

Белорусская сторона обжалует решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации Надежды Остапчук. По «делу Остапчук» проводится расследование. Сама спортсменка призналась, что факт обнаружения в её крови запрещенных препаратов и лишение чемпионского титула можно сравнить разве что со страшным сном.

Надежда Остапчук, белорусская спортсменка:

Для меня это злой сон, страшный сон. Пока тяжело. Новости есть, но в данный момент ничего вам сообщить не могу.

По словам Сергея Нереда, заместителя Министра спорта и туризма Беларуси, результаты собственного расследования НАДА и белорусской федерации легкой атлетики будут известны по истечении срока в два с половиной месяца, сообщает ctv.by со ссылкой на «Спортивную панораму».

Сергей Неред, заместитель Министра спорта и туризма Беларуси:

По факту нахождения запрещённых препаратов ведётся расследование. Им, как предписано, занимается комиссия, созданная в Белорусской федерации лёгкой атлетики. Пока нет выводов комиссии, мы не можем комментировать ситуацию, объяснить, каким образом данный препарат попал в организм спортсменки. Сроки установлены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. На внутреннее расследование даётся два с половиной месяца. После этого дисциплинарная комиссия при Минспорта примет заключение.



22 августа белорусская толкательница ядра вернула золотую медаль лондонской Олимпиады в Национальный Олимпийский Комитет. Александр Ефимов, тренер Надежды Остапчук, отметил, что пока его подопечная не спешит обращаться в суд по факту лишения её золотой олимпийской медали, спортсменка надеется на справедливое решение Международной легкоатлетической федерации, сообщает ctv.by со ссылкой на «КП».

Александр Ефимов, тренер Надежды Остапчук:

На данном этапе мы надеемся на справедливое решение нашей международной организации и Международной легкоатлетической федерации. Сейчас идет разбирательство. Я, как тренер, не имею права обратиться в суд. Только спортсмен. Но Надежда человек миролюбивый и пока не хочет ни с кем судиться.

Напомним, белорусские метатели молота Иван Тихон и Вадим Девятовский отстояли олимпийские медали через суд. После Олимпиады в Пекине Тихон и Вадим оказались в центре допингового скандала из-за результатов допинг-проб, взятых у спортсменов на Олимпиаде. Атлеты обвинялись в применении запрещённых препаратов. На Олимпиаде в Пекине Девятовский занял второе место, Тихон – третье. На протяжении двух лет Тихон и Девятовский доказывали свою невиновность. Тихону грозила двухлетняя дисквалификация, Девятовскому – пожизненная, причем у них отобрали олимпийские медали. Спортсмены обратились в Международный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Расследование дела длилось 19 месяцев и в июне 2010 года все обвинения в адрес спортсменов, связанные с применением допинга на Олимпиаде-2008 в Пекине были сняты, а награды возвращены.

Белорусская толкательница ядра предположила: дисквалификация могла стать местью Международного Олимпийского комитета за то, что Иван Тихон и Вадим Девятовский ранее смогли опровергнуть аналогичные обвинения в употреблении допинга. Надежда выразила благодарность людям, которые болели за неё на Олимпиаде и поддерживают в трудную минуту сейчас.

Надежда Остапчук, белорусская спортсменка:

Удивило отношение людей... Это очень ценно.

Надежда призналась, что была приятно удивлена и поддержкой коллег. Белорусские спортсмены в большинстве своём выражают уверенность в невиновности толкательницы ядра.

Виталий Родионов, белорусский футболист:

Как и для всех белорусов, для меня эта новость, мягко говоря, неприятна. Здесь сложно что-то комментировать. Тут вырисовываются какие-то подводные течения. Исхожу из прочитанного мною в СМИ. В курсе того, что говорила сама Надежда, её тренеры, руководители различных уровней. Это очень темная история. Орден у таких людей, как Надежда, обязан оставаться, несмотря ни на что. Государству нельзя бросать спортсменов в трудную минуту. Тем более, что Остапчук – человек, который долгое время олицетворял Беларусь в своем виде спорта.

Андрей Скабелка, главный тренер ХК «Гомель»:

Я полностью не владею ситуацией. Знаю об инциденте лишь то, что пишут в прессе. В любом случае хочу поддержать Надежду. Все-таки больше верю этому человеку.

Легкоатлетка Илона Усович и велосипедистка Наталья Цилинская на правах подруг поддерживают белорусскую легкоатлетку, сообщает ctv.by со ссылкой на Goals.by.

Илона Усович, белорусская легкоатлетка:

До слез обидно за Надю. Все это ужасно несправедливо. Очень хочу, чтобы Надежда второй раз отвоевала свою золотую медаль. Сильно за нее переживаю и болею. Еще раз повторюсь, безумно за нее обидно, правда. Надю знаю замечательно. Она очень добрый и отзывчивый человек. Могу сказать о ней только хорошее. Могу дать миллиард процентов, что она не употребляла запрещенных препаратов. Надю подставили. Конечно, никто ничего до конца не знает. Но это моя позиция. Даже не могу предположить, почему в крови белорусских спортсменов так часто начали находить допинг. Поддерживала ли я лично Надю? Как говорится, друг познается в беде. Правда, я не могу найти слов, чтобы поддержать ее. Поздравляла ее с завоеванием золота на Олимпиаде, а тут пока просто не знаю, что сказать. Реально ли Остапчук вернуть золото? Конечно, реально. У нас уже были примеры, когда апелляции были приняты.

Наталья Цилинская, белорусская велогонщица:

Я неплохо знаю Надю и не верю, что она сама стала употреблять допинг. Это провокация. Когда Тихон и Девятовский одолели ВАДА, то они просто затаили дыхание. Можно было ожидать такой реакции. Это громадная организация, победить которую не удавалось практически никому. А тут сразу двое белорусов порвали её в клочья. Думаю, что Надька просто попала под горячую руку. Как бы то ни было, Остапчук для меня навсегда останется победительницей Олимпиады. Хотя надеюсь, что Надя сумеет доказать свою невиновность. Она – человек-трудяга, который всю жизнь положил ради этой медали. Звание достойно её, и она достойна звания.