Белорусская теннисная федерация обжалует решение о приостановлении членства в ITF

Новости Беларуси. Стало известно, что Белорусская теннисная федерация подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Планируется обжаловать решение Международной теннисной федерации о приостановлении членства Белорусской федерации в ITF, а также об отстранении белорусских команд от участия в крупнейших командных турнирах.