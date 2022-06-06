Прямой эфир

Белорусская теннисная федерация обжалует решение о приостановлении членства в ITF

06 июня 2022 18:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Стало известно, что Белорусская теннисная федерация подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Белорусская теннисная федерация обжалует решение о приостановлении членства в ITF-1

Планируется обжаловать решение Международной теннисной федерации о приостановлении членства Белорусской федерации в ITF, а также об отстранении белорусских команд от участия в крупнейших командных турнирах.

# Теннис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Турнир по греко-римской борьбе прошёл в Санкт-Петербурге. Белорусы взяли два золота и две бронзы
06 июня 2022 18:20

Турнир по греко-римской борьбе прошёл в Санкт-Петербурге. Белорусы взяли два золота и две бронзы

«Есть сильные ребята, дали нам бой». Белорус Дмитрий Фурман рассказал о «Большой московской регате»
06 июня 2022 14:57

«Есть сильные ребята, дали нам бой». Белорус Дмитрий Фурман рассказал о «Большой московской регате»

Белоруска Арина Соболенко поднялась на 6-е место в рейтинге WTA
06 июня 2022 14:19

Белоруска Арина Соболенко поднялась на 6-е место в рейтинге WTA