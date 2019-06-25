Натик Багиров о выступлении белорусских дзюдоистов на II Европейских играх: «Могло ли быть лучше? Конечно»
Новости Беларуси. 25 июня на II Европейских играх в дзюдо прошел микст. Белорусы были близки к награде в полуфинале, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В борьбе уступили россиянам 2:4, а схватке за бронзу потерпели поражение от авторитетных французов – 1:4. Таким образом, по итогам турнира у дзюдоистов одна медаль. Это золото Марины Слуцкой.
Марина Слуцкая: «Очень хотела победить и доказать самой себе, моим близким и вообще команде, что я могу побеждать»
Могло ли получиться лучше? Спросим у нашего гостя Натика Багирова.
«Думаю, при хорошем стечении обстоятельств многие могли бы быть близки к медалям»
Ярослав Писаренко, СТВ:
Натик Надирович, здравствуйте.
Натик Багиров, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:
Здравствуйте. Разрешите, пользуясь случаем, поздравить Василия Кириенко с очередной победой, с очередной золотой медалью. И председателя федерации, нашу прославленную Наталью Телинскую, с этой золотой победой.
Конечно, мир белорусского дзюдо сегодня рад, потому что первое золото для Беларуси с Европейских игр. Вчера Марина Слуцкая завоевала золото. Это, безусловно, успех. Успех для нее, для всей страны.
Вы задали вопрос: могло ли быть лучше? Конечно. У нас есть ребята, которые выступают на довольно хорошем уровне. Они становились призерами различных соревнований, первенств Европы, чемпионатов Европы. Тот же Дмитрий Шершень. Сегодня, что есть, то есть – золото Марины Слуцкой.
Ярослав Писаренко:
Как считаете, кто еще не дотянул, кто мог показать себя лучше на Европейских играх?
Натик Багиров:
У сборной Беларуси молодой состав. Я думаю, при хорошем стечении обстоятельств многие могли бы быть близки к медалям.
«В некоторых видах спорта – дзюдо, борьбе, боксе – Европейские игры параллельно являются чемпионатом Европы»
Ярослав Писаренко:
Насколько сильное представительство на Европейских играх? Просматривая, кто выступит, – сильные противники?
Натик Багиров:
В некоторых видах спорта – дзюдо, борьбе, боксе – этот чемпионат, Европейские игры, параллельно является чемпионатом Европы. Имеют статус чемпионата Европы. Здесь завоевываются лицензионные очки. И немалое количество этих очков пойдет в зачет тех спортсменов, которые будут стараться попасть на Олимпийские игры. Поэтому практически все сборные Европы привезли свой сильнейший состав в борьбе дзюдо.
Ярослав Писаренко:
То есть ни для кого проходных схваток не было.
Натик Багиров:
Нет, абсолютно, и уровень развития дзюдо в Европе и мире такой, что практически нет проходных схваток.
«Можно по пятибалльной системе на «пять» оценить выступление Марины Слуцкой»
Ярослав Писаренко:
Как можете прокомментировать выступление Марины Слуцкой на всех Европейских играх?
Натик Багиров:
Выступление могу назвать очень уверенным. Марина принесла золото нашей стране не только в личном первенстве, но и в командных соревнованиях в очень упорной борьбе. Она, если не ошибаюсь, практически во всех схватках принесла победу и победный балл в копилку сборной Беларуси. Можно по пятибалльной системе на «пять» оценить выступление Марины.
Ярослав Писаренко:
Такое выступление придаст уверенности перед следующими соревнованиями?
Натик Багиров:
Я думаю, однозначно. В любом случае, победа есть победа. Золото – это большая уверенность в себе, в своих возможностях. Сегодня, кстати, на соревнованиях был Игорь Макаров. Видели мы там и Виталия Песняка, а Игорь Макаров болел, болел от всей души за нашу сборную.
«Тяжело бороться после того, как ты борешься с бросками с использованием ног по самбо, и резко перейти в дзюдо. Рефлекс остается»
Ярослав Писаренко:
Дзюдо и самбо, самбо и дзюдо – взаимоотношения двух этих видов единоборств.
Натик Багиров:
Дзюдо и самбо – это родственные виды спорта. Самбо, в общем-то, вытекло из дзюдо, и различные национальные виды борьбы были в основе самбо (национальные виды борьбы нашей родины большой, бывшего Советского Союза).
Сегодня специализация более узкая, потому что в дзюдо очень сильно изменились правила. Запретили броски с захватом ног. Поэтому сегодня тяжело бороться самбистам по дзюдо именно переходя из самбо. Даже прославленнейший наш герой Игорь Макаров, когда только поменяли правила, в финале чемпионата страны, когда ему сделали подсечку, автоматически взялся за ногу. К сожалению, это привело к проигрышу, потому что дотронулся до ноги. А это рефлекс.
Сегодня уже с первого раза не дают, это просто предупреждение. Со второго раза дисквалифицируют. Но тяжело бороться после того, как ты борешься с бросками с использованием ног по самбо, и резко перейти в дзюдо. Рефлекс остается.