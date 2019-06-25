Натик Багиров о выступлении белорусских дзюдоистов на II Европейских играх: «Могло ли быть лучше? Конечно»

Новости Беларуси. 25 июня на II Европейских играх в дзюдо прошел микст. Белорусы были близки к награде в полуфинале, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В борьбе уступили россиянам 2:4, а схватке за бронзу потерпели поражение от авторитетных французов – 1:4. Таким образом, по итогам турнира у дзюдоистов одна медаль. Это золото Марины Слуцкой. Марина Слуцкая: «Очень хотела победить и доказать самой себе, моим близким и вообще команде, что я могу побеждать» Могло ли получиться лучше? Спросим у нашего гостя Натика Багирова. «Думаю, при хорошем стечении обстоятельств многие могли бы быть близки к медалям» Ярослав Писаренко, СТВ:

Натик Надирович, здравствуйте.

Натик Багиров, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Здравствуйте. Разрешите, пользуясь случаем, поздравить Василия Кириенко с очередной победой, с очередной золотой медалью. И председателя федерации, нашу прославленную Наталью Телинскую, с этой золотой победой. Конечно, мир белорусского дзюдо сегодня рад, потому что первое золото для Беларуси с Европейских игр. Вчера Марина Слуцкая завоевала золото. Это, безусловно, успех. Успех для нее, для всей страны. Вы задали вопрос: могло ли быть лучше? Конечно. У нас есть ребята, которые выступают на довольно хорошем уровне. Они становились призерами различных соревнований, первенств Европы, чемпионатов Европы. Тот же Дмитрий Шершень. Сегодня, что есть, то есть – золото Марины Слуцкой. Ярослав Писаренко:

Как считаете, кто еще не дотянул, кто мог показать себя лучше на Европейских играх?

Натик Багиров:

У сборной Беларуси молодой состав. Я думаю, при хорошем стечении обстоятельств многие могли бы быть близки к медалям. «В некоторых видах спорта – дзюдо, борьбе, боксе – Европейские игры параллельно являются чемпионатом Европы» Ярослав Писаренко:

Насколько сильное представительство на Европейских играх? Просматривая, кто выступит, – сильные противники? Натик Багиров:

В некоторых видах спорта – дзюдо, борьбе, боксе – этот чемпионат, Европейские игры, параллельно является чемпионатом Европы. Имеют статус чемпионата Европы. Здесь завоевываются лицензионные очки. И немалое количество этих очков пойдет в зачет тех спортсменов, которые будут стараться попасть на Олимпийские игры. Поэтому практически все сборные Европы привезли свой сильнейший состав в борьбе дзюдо. Ярослав Писаренко:

То есть ни для кого проходных схваток не было.

Натик Багиров:

Нет, абсолютно, и уровень развития дзюдо в Европе и мире такой, что практически нет проходных схваток. «Можно по пятибалльной системе на «пять» оценить выступление Марины Слуцкой» Ярослав Писаренко:

Как можете прокомментировать выступление Марины Слуцкой на всех Европейских играх? Натик Багиров:

Выступление могу назвать очень уверенным. Марина принесла золото нашей стране не только в личном первенстве, но и в командных соревнованиях в очень упорной борьбе. Она, если не ошибаюсь, практически во всех схватках принесла победу и победный балл в копилку сборной Беларуси. Можно по пятибалльной системе на «пять» оценить выступление Марины. Ярослав Писаренко:

Такое выступление придаст уверенности перед следующими соревнованиями?