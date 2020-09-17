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Лига Европы. Драгун и Стасевич не будут участвовать в матче БАТЭ с софийским ЦСКА

17 сентября 2020 14:06
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Новости Беларуси. БАТЭ приехал в гости к софийскому ЦСКА в рамках квалификации Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Безусловно, легкой прогулки в этом матче для нашего клуба не предвидится: некогда легендарный по меркам болгарского футбола клуб находится в весьма неплохой игровой форме.

Лига Европы. Драгун и Стасевич не будут участвовать в матче БАТЭ с софийским ЦСКА-1

А вот по парням Альшевского, безусловно, есть вопросы. Если с игрой и результатами в чемпионате Беларуси у борисовчан все в порядке, то кадровый вопрос, возникший после международной паузы, может подпортить планы «желто-синим».

Участвовать в матче не смогут Станислав Драгун и Игорь Стасевич. Потеря подобных игроков для БАТЭ наверняка станет серьезной проблемой.

# Футбол # Станислав Драгун # Кирилл Альшевский # Фотофакт

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