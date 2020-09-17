Лига Европы. Драгун и Стасевич не будут участвовать в матче БАТЭ с софийским ЦСКА

Безусловно, легкой прогулки в этом матче для нашего клуба не предвидится: некогда легендарный по меркам болгарского футбола клуб находится в весьма неплохой игровой форме.

Новости Беларуси. БАТЭ приехал в гости к софийскому ЦСКА в рамках квалификации Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А вот по парням Альшевского, безусловно, есть вопросы. Если с игрой и результатами в чемпионате Беларуси у борисовчан все в порядке, то кадровый вопрос, возникший после международной паузы, может подпортить планы «желто-синим».