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Брестское «Динамо» проиграло «Маккаби» из Тель-Авива и вышло из Лиги чемпионов

17 сентября 2020 14:04
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Новости Беларуси. Путь брестского «Динамо» в футбольной Лиге чемпионов окончен. Виновником этого стал ФК «Маккаби» из Тель-Авива, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В третьем квалификационном раунде наша команда уступила чемпиону Израиля – 0:1.

Первый тайм больше походил на колыбельную: у хозяев три удара в створ, а гости и вовсе ни разу не проверили вратаря. Общую пассивность прервал фол Сергея Кисляка, который, к разочарованию наших болельщиков, привел к голевому пенальти. «Динамо» ожило, однако огорчить кипера израильтян не удалось.

Брестское «Динамо» проиграло «Маккаби» из Тель-Авива и вышло из Лиги чемпионов-1

Но шансы на еврокубковую осень у брестчан все еще есть: теперь им предстоит сыграть в аналогичной стадии отбора в Лиге Европы. Жеребьевка этого раунда запланирована на 18 сентября, а матч пройдет 1 октября.

# Футбол # Сергей Кисляк # Фотофакт

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