Брестское «Динамо» проиграло «Маккаби» из Тель-Авива и вышло из Лиги чемпионов

Новости Беларуси. Путь брестского «Динамо» в футбольной Лиге чемпионов окончен. Виновником этого стал ФК «Маккаби» из Тель-Авива, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В третьем квалификационном раунде наша команда уступила чемпиону Израиля – 0:1.

Первый тайм больше походил на колыбельную: у хозяев три удара в створ, а гости и вовсе ни разу не проверили вратаря. Общую пассивность прервал фол Сергея Кисляка, который, к разочарованию наших болельщиков, привел к голевому пенальти. «Динамо» ожило, однако огорчить кипера израильтян не удалось.