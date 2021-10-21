Лига чемпионов. Волейболисты «Шахтёра» победили болгарский «Хебар»

До старта дуэли едва ли не все специалисты предпочтение отдавали не нам. Дескать, клуб побогаче и имеет серьезный международный опыт за плечами. Но подопечным Виктора Бекши нашлось чем возразить. Безусловно, легкой прогулки не получилось, но ведь ее никто и не ожидал. Белорусы взяли верх на тай-брейке. Но ведь победили – 3:2. Самым полезным из наших оказался Андрей Марченко. Ответный матч пройдет 28 октября в Минске.