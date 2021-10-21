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Лига чемпионов. Волейболисты «Шахтёра» победили болгарский «Хебар»

21 октября 2021 15:30
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Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» победил в первом матче второго раунда Лиги чемпионов. «Горняки» удачно погостили в Болгарии у местного «Хебара», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Лига чемпионов. Волейболисты «Шахтёра» победили болгарский «Хебар»-1

 

До старта дуэли едва ли не все специалисты предпочтение отдавали не нам. Дескать, клуб побогаче и имеет серьезный международный опыт за плечами. Но подопечным Виктора Бекши нашлось чем возразить. Безусловно, легкой прогулки не получилось, но ведь ее никто и не ожидал. Белорусы взяли верх на тай-брейке. Но ведь победили – 3:2. Самым полезным из наших оказался Андрей Марченко. Ответный матч пройдет 28 октября в Минске.  

# Волейбол # Виктор Бекша # Андрей Марченко # Фотофакт

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