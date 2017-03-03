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Личный чемпионат Беларуси по настольному теннису стартовал в Минске

03 марта 2017 06:05
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Новости Беларуси. В Минске стартовал личный чемпионат Беларуси по настольному теннису. Он собрал всех сильнейших укротителей малой ракетки, кроме Владимира Самсонова и Виктории Павлович, которые готовятся к турниру «Minsk Open». Спортсмены разыграют комплекты наград в индивидуальном зачете, а также в парном разряде и миксте.

В стартовый день уже определились лучшие в смешанном выступлении. Виктория досталась Александру Ханину и Дарье Триголос – они защитили свой прошлогодний титул.

Данный старт является основным отечественным форумом, по итогам которого формируется и рейтинг, и состав национальной команды на новый сезон. Первенство Беларуси проходит по олимпийской системе, которая позволяет рассчитывать на призовое место даже тем, кто потерпел одно поражение, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Воробьев, старший тренер сборной Беларуси по настольному теннису:
Олимпийская система – с возможностью проиграть одну встречу, занять третье место. Если ты дальше будешь все выигрывать, то дойдешь до полуфинала и можешь занять третье место. Это главный старт в Беларуси, внутри страны, все стремятся показать максимальный результат.

# Настольный теннис

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