«Легкой прогулки не ждем»: прогноз главного тренера БАТЭ на матч с финским СИКом 12 июля

Новости Беларуси. Уже сегодня, 12 июля, борисовский БАТЭ вновь берет старт в главном клубном турнире планеты. Лучший белорусский футбольный клуб проведет свой первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Соперником «желто-синих» станет финская команда СИК.

Александр Ермакович, главный тренер ФК БАТЭ (Борисов):

Однозначно, очевидно, что легкой прогулки мы не ждем. Это команда – чемпион. Несмотря на то, что это достаточно молодая команда, чемпионами просто так не становятся. У них есть и опытные футболисты, и перспективные молодые.

Подробности – в сюжете программы СТВ-Спорт.