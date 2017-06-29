Прямой эфир

Кубок конфедераций: первым финалистом стала команда Чили

29 июня 2017 20:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Чили. Команда Чили стала первым финалистом Кубка конфедераций, который близится к завершению на российских стадионах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

28 июня сильнейшая сборная Южной Америки последних лет схлестнулась в полуфинале с чемпионами Европы из Португалии.

Криштиану Роналду и компания на групповой стадии разродились семью голами, но в среду их атакующие действия так и не увенчались ни одним взятием ворот. Чилийцы в нападении также не преуспели, хотя возможностей забить имели даже больше, нежели оппоненты.

Кубок конфедераций: первым финалистом стала команда Чили-1

Основное время завершилось вничью 0:0, равно как и дополнительное.

Настал черед серии пенальти, а вместе с ней пришел и звездный час Клаудио Браво. Голкипер чилийской дружины потащил три португальских удара – в исполнении Куарежмы, Моутинью и Нани.

В то же время южноамериканцы были стопроцентно точны, и вытянули счастливый билет в футбольной лотерее.

Их соперниками в битве за золото будут футболисты из Германии либо Мексики, которые 29 июня начнут очный спор за вторую финальную вакансию.

# Футбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как мужская сборная Беларуси готовится к отборочным сражениям чемпионата мира
29 июня 2017 19:59

Как мужская сборная Беларуси готовится к отборочным сражениям чемпионата мира

Жители Заводского района Минска 3 июля переобуются в лыжи
29 июня 2017 19:35

Жители Заводского района Минска 3 июля переобуются в лыжи

Вместе: Викторию Азаренко на турнирах сопровождает маленький сын Лео
27 июня 2017 16:02

Вместе: Викторию Азаренко на турнирах сопровождает маленький сын Лео