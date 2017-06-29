Кубок конфедераций: первым финалистом стала команда Чили

Новости Чили. Команда Чили стала первым финалистом Кубка конфедераций, который близится к завершению на российских стадионах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
28 июня сильнейшая сборная Южной Америки последних лет схлестнулась в полуфинале с чемпионами Европы из Португалии.
Криштиану Роналду и компания на групповой стадии разродились семью голами, но в среду их атакующие действия так и не увенчались ни одним взятием ворот. Чилийцы в нападении также не преуспели, хотя возможностей забить имели даже больше, нежели оппоненты.