Кубок Федерации: Виктория Азаренко не оставила шансов россиянке Маргарите Гаспарян

Новости Беларуси. В Москве прошли первые поединки матча плей-офф Мировой группы Кубка федерации между командами России и Беларуси. Сначала на корт вышли белоруска Александра Соснович и россиянка Дарья Касаткина. Трехсетовый поединок завершился в пользу хозяйки корта – 6:3, 3:6, 6:1.

А вот во второй встрече дня успеха добилась уже наша теннисистка. Виктория Азаренко не оставила шансов Маргарите Гаспарян – 6:2, 6:3. Таким образом, счет в матче теперь равный 1:1.

Завтра Азаренко сыграет с Касаткиной, а Соснович с Гаспарян. Завершит матч парная встреча, сообщили в программе «СТВ-спорт».