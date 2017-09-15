Кубок Дэвиса. Беларусь – Швейцария. Итоги первого дня

Теннисисты сборной Беларуси сегодня начали борьбу за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса, сообщили в программе «СТВ-спорт». В матче плей-офф они оспаривают прописку в элитном дивизионе со швейцарцами. Встреча проходит на территории соперников – в городе Биль.

Важным фактором является то, что за свою страну не выступают два самых звёздных швейцарских игрока – Роджер Федерер и Стэн Вавринка. В стартовой игре пятницы ракетки скрестили Генри Лааксонен и Ярослав Шило. Наш теннисист взял верх над визави в трёх сэтах – 6:4, 6:2, 7:6.