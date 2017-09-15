Хоккейной команде Президента – 20 лет: как именинники отмечают юбилей

Новости Беларуси. Хоккейной команде Президента – 20 лет! Первая тренировка хоккеистов прошла еще в 1997 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня для именинников не только слова поздравления, но и экскурсия по Дворцу Независимости. На этот раз здание, которое не раз становилось центром мировых событий, распахнуло двери для именитых хоккеистов, которые, к слову, пришли во Дворец вместе с супругами. Знаменитый зеленый зал – «свидетель» встречи «нормандской четверки», зал для переговоров в узком составе и для совещаний по экономическим вопросам.

Оформление и мебель везде – от белорусских мастеров. Показали гостям и импровизированную экспозицию, посвященную юбилею хоккейной команды. На фото запечатлены самые яркие моменты. А их за 20 лет было немало. Десятки матчей, сотни заброшенных шайб и тысячи болельщиков.

Дмитрий Басков, вратарь хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Когда только начались первые тренировки у команды Президента, я был молодым парнем и играл в «Юности». С того времени прошло 20 лет, но вспоминаем об это с большим удовольствием. Быть частью такой команды – это большая честь и гордость. Мы все наши победы проживаем вместе, поражения переживаем вместе.

Алексей Титовец, защитник хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Первую игру я помню. Это было незабываемое впечатление. На сегодняшний день каждая игра доставляет приятные ощущения, приятные воспоминания. Приятно быть частью истории.