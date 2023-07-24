Кубок Беларуси по футболу. Итоги матчей 1/16 финала

Новости Беларуси. Сразу шесть участников высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу завершили борьбу в национальном кубке непривычно рано – на стадии 1/16 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительный игровой день незавидная участь постигла «Гомель» и «Белшину». Причем середняк элиты уступил коллективу, который является аутсайдером второго по силе дивизиона. Победу «Осиповичам» принес точный удар в исполнении Артема Дроздовича. Полная игровая картина финального дня на экранах.