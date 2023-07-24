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Белорусские конкуристы стали обладателями медалей Евразийских игр

24 июля 2023 12:52
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Заключительный день Евразийских игр по конкуру вновь не оставил нас с пустыми руками. Но главные призы достались хозяевам старта – россиянам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские конкуристы стали обладателями медалей Евразийских игр-1

В Малом Кубке Наций с высотой препятствий 130 сантиметров Игорь Васильев стал бронзовым призером. А вот в командном первенстве тот же Васильев вместе с Анастасией Тихонович и Виолеттой Скиба взял золото. Причем все трое второй гит проехали безошибочно. Также Тихонович стала лучшей среди спортсменок до 25 лет.

# Конный спорт # Игорь Васильев # Анастасия Тихонович # Фотофакт

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