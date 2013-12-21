В Беларуси проходят 7-е республиканские соревнования по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба

Новости Беларуси. 21 декабря на минской ледовой арене клюшки скрестили команда Президента Республики Беларусь и хоккейная дружина Гомельской области.

Игра была довольно напряжённой. Обе команды проявили упорство и волю к победе. Но с самого начала лидерство в свои руки удалось взять ледовой дружине Президента. Первую шайбу с подачи Олега Антоненко на пятой минуте забил защитник команды Президента Владимир Свито. Своими впечатлениями игроки поделились ещё во время ледовых баталий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Олег Антоненко, нападающий команды Президента Республики Беларусь:

Идет серьезная подготовка к рождественскому турниру и эта игра как генеральная репетиция. Поэтому состав приближенный к тому, который будет играть. Гомель усилился, там есть ребята - действующие хоккеисты, которые имеют неплохую форму, игра интенсивная интересная.



Андрей Пчеляков, нападающий команды Гомельской области:

Тяжело играть против таких мастеров, они раньше играли на первых ролях, в суперлиге, мировом хоккее.



Республиканские соревнования по хоккею с шайбой — одни из самых значимых среди любителей спорта в нашей стране. Охватывают они все регионы. И с каждым годом привлекают все больше болельщиков на трибуны. За шесть розыгрышей соревнований команда Главы государства сумела четыре раза стать победителем и по одному разу становилась серебряным и бронзовым призером. Седьмой турнир будет длиться до весны 2014 года. Сейчас в общем зачёте лидирует команда Президента. На втором месте турнирной таблицы — дружина Брестской области.